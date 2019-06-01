Microsoft готовит новые функции для приложения Windows Terminal
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:27
- Просмотров: 95
Windows Terminal — это терминальное приложение от Microsoft, которое предлагает инструменты командной строки и оболочки, такие как Командная строка, PowerShell и WSL. Приложение станет очень полезным в ближайшие дни, так как Microsoft работает над добавлением нескольких полезных новых функций.
Говоря о функциях, которые скоро появятся в приложении Windows Terminal, Microsoft собирается представить функцию поиска в приложении Windows Terminal. Это означает, что вы сможете искать коды в приложении, что пригодится вам, когда вы пишете много строк кодов.
Еще одна новая функция, которая появится в приложении Windows Terminal, — это эффект CRT в стиле ретро. Вы сможете создать эффект CRT с помощью экспериментальной функции.
Ожидается, что Microsoft выпустит обновление 14 января.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowsunited.de
windowsunited.de
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