Microsoft планирует закрыть Windows 10 Store for Business
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 21:56
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Согласно новому отчету Мэри Джо Фоли, Microsoft планирует закрыть Windows 10 Microsoft Store for Business и Store for Education. Если обычный Microsoft Store на ПК с Windows 10 представляет собой цифровой магазин, где пользователи могут загружать приложения, игры, фильмы и телепередачи, то Store for Business и Store for Education были посвящены распространению и управлению приложениями в организации или школе.
Если верить странице поддержки Store for Business и Education, то последнее обновление было опубликовано в октябре 2018 года. Если незаинтересованность совершенно очевидна, Microsoft еще не прокомментировала закрытие Store for Business и Store for Education. Однако Фоли сообщает, что это может произойти в конце этого финансового года:
Это действительно звучит так, как будто команда, владеющая цифровыми магазинами, решила, что Store for Business и Store for Education определенно будут устаревшими. Я слышала разговоры о том, что конец текущего финансового года, то есть 30 июня 2020 года, в настоящее время является планируемым крайним сроком устаревания, хотя я не уверена, является ли это предполагаемой датой информирования клиентов или датой фактического прекращения работы Store for Business/Store for Education. (Я предполагаю, что Microsoft предоставит пользователям бизнеса и образования уведомление за несколько месяцев.)
Интересно, что Фоли также слышала, что Microsoft обсуждает новую «согласованную стратегию» для цифрового магазина компании:
Эта стратегия не призывает Microsoft отказаться от веб-версии Microsoft Store. Я не уверена, что сейчас произойдет с клиентом Microsoft Store, встроенным в Windows 10; мои контакты говорят, что его будущее «неопределенно» на данный момент.
Узнать другие подробности можно здесь.
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