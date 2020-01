Microsoft планирует закрыть Windows 10 Store for Business

Это действительно звучит так, как будто команда, владеющая цифровыми магазинами, решила, что Store for Business и Store for Education определенно будут устаревшими. Я слышала разговоры о том, что конец текущего финансового года, то есть 30 июня 2020 года, в настоящее время является планируемым крайним сроком устаревания, хотя я не уверена, является ли это предполагаемой датой информирования клиентов или датой фактического прекращения работы Store for Business/Store for Education. (Я предполагаю, что Microsoft предоставит пользователям бизнеса и образования уведомление за несколько месяцев.)

Эта стратегия не призывает Microsoft отказаться от веб-версии Microsoft Store. Я не уверена, что сейчас произойдет с клиентом Microsoft Store, встроенным в Windows 10; мои контакты говорят, что его будущее «неопределенно» на данный момент.