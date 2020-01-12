Приложение Whiteboard для Windows 10 получило обновление

Компания Microsoft обновила приложение Whiteboard для Windows 10 до версии 19.11216.46650.0.Вот официальный список изменений:• Ваш аватар или инициалы Microsoft теперь будут отображаться вместо вашего полного имени рядом с меню гамбургера. Это обновление также включает в себя регулярные исправления ошибок и улучшения качества;