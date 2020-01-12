Приложение Whiteboard для Windows 10 получило обновление
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- Категория: Windows 10
- Дата: 12-01-2020, 00:26
- Просмотров: 4 004
Компания Microsoft обновила приложение Whiteboard для Windows 10 до версии 19.11216.46650.0.
Вот официальный список изменений:
• Ваш аватар или инициалы Microsoft теперь будут отображаться вместо вашего полного имени рядом с меню гамбургера. Это обновление также включает в себя регулярные исправления ошибок и улучшения качества;
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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