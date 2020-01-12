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Приложение Whiteboard для Windows 10 получило обновление

  • Категория: Windows 10
  • Дата: 12-01-2020, 00:26
  • Просмотров: 4 004


Компания Microsoft обновила приложение Whiteboard для Windows 10 до версии 19.11216.46650.0.

Вот официальный список изменений:

• Ваш аватар или инициалы Microsoft теперь будут отображаться вместо вашего полного имени рядом с меню гамбургера. Это обновление также включает в себя регулярные исправления ошибок и улучшения качества;

Илья Источник:
mspoweruser.com
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