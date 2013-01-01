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Microsoft исправит серьезную уязвимость безопасности в Windows

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:18
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Ожидается, что Microsoft выпустит крупное обновление программного обеспечения во вторник, 14 января, которое устранит «необычайно серьезную уязвимость безопасности», затрагивающую основной криптографический компонент, присутствующий во всех версиях Windows. Это будет первый Patch Tuesday 2020 года от Microsoft.

По словам KrebsOnSecurity, Microsoft уже выпустила патч для исправления уязвимости для американских военных и других высокопоставленных клиентов и пользователей. Этим клиентам было предложено подписать соглашения, запрещающие им раскрывать детали уязвимости до 14 января 2020 года.

Недостаток находится в системном файле crypt32.dll, который обрабатывает «сертификат и криптографические функции обмена сообщениями в CryptoAPI». Он также используется Microsoft CryptoAPI, который используется для защиты приложений криптографии и шифрования/дешифрования цифровых сертификатов. Этот компонент используется ключевыми приложениями Microsoft, такими как Internet Explorer и Edge, для безопасной обработки конфиденциальных данных.

Недостаток в crypt32.dll может быть использован для подделки цифровых подписей, которые могут быть использованы злоумышленниками, чтобы сделать вредоносное ПО безопасным и подлинным приложением на вашем ПК.

В отчете также говорится, что 14 января директор АНБ по кибербезопасности Энн Нойбергер проведет пресс-конференцию, на которой он «предоставит предварительное уведомление о текущей проблеме кибербезопасности».

Microsoft уже заявила, что не обсуждает какие-либо уязвимости перед их исправлением. Она также дала понять, что не выпускает готовые обновления до Patch Tuesday.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
krebsonsecurity.com
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