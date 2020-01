Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.592 (KB4528760).Вот официальный список исправлений:• Обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Input and Composition, Windows Management, Windows Cryptography, Windows Storage and Filesystems Microsoft Scripting Engine и Windows Server;Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь