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Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.592

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:57
  • Просмотров: 154


Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.592 (KB4528760).

Вот официальный список исправлений:

• Обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Input and Composition, Windows Management, Windows Cryptography, Windows Storage and Filesystems Microsoft Scripting Engine и Windows Server;

Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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