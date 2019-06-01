Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.592
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:57
- Просмотров: 154
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.592 (KB4528760).
Вот официальный список исправлений:
• Обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Input and Composition, Windows Management, Windows Cryptography, Windows Storage and Filesystems Microsoft Scripting Engine и Windows Server;
Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 4
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync Илья Toukachik
Пользователей: 4
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
+7Новостей: 11240
+1Комментариев: 39400
+5Пользователей: 9218