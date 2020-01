Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.21 для инсайдеров кольца Slow

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.21 (KB4535550) для инсайдеров кольца Slow. Это накопительное обновление включает улучшения качества. Основные изменения включают в себя:• Обновления безопасности для Windows App Platform and Frameworks, Windows Input and Composition, Windows Graphics, Microsoft Scripting Engine, .NET Framework, Windows Cryptography, Windows Subsystem for Linux, Windows Peripherals, Windows Storage and Filesystems и Windows Server;Для получения дополнительной информации об устраненных уязвимостях безопасности, пожалуйста, обратитесь к Security Update Guide