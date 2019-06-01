Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.8
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:54
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Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.8.
Поиск
Функция поиска была добавлена в терминал! Связывание ключей по умолчанию для вызова выпадающего списка поиска: {"command": "find", "keys": ["ctrl + shift + f"]}. Не стесняйтесь настраивать эту привязку клавиш в вашем profiles.json, если вы предпочитаете разные нажатия клавиш! Выпадающее меню позволяет выполнять поиск вверх и вниз по буферу, а также сопоставлять регистры букв.
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Retro Terminal Effects (Experimental)
Ты скучаешь по дням отсканированных строк и светящегося текста? Теперь вы можете иметь ретро-эффекты CRT в Windows Termina! Это экспериментальная функция, но для ее включения вы можете добавить следующий фрагмент кода в любой из ваших профилей:
"experimental.retroTerminalEffect": true
Обновления настроек
Расширенные привязки клавиш для панелей и вкладок
При открытии новой панели или вкладки с привязкой ключа, теперь можно указать, какой профиль использовать, используя "profile": "profile-name", guid "profile": "profile-guid" или индекс "index": profile-index. Если ничего не указано, используется профиль по умолчанию.
Кроме того, вы можете переопределить некоторые аспекты профиля, такие как исполняемый файл командной строки профиля "commandline": "path/to/my.exe", начальный каталог "startingDirectory": "my/path" или заголовок вкладки "tabTitle": "new-title".
Кастомные настройки по умолчанию
Теперь вы можете изменить ваш profiles.json, чтобы иметь собственные настройки профиля по умолчанию. С помощью этой новой архитектуры вы можете один раз установить свойство и применить его ко всем своим профилям. Эта новая настройка помогает свести к минимуму избыточные настройки между профилями. Чтобы добавить эту функцию, вы можете изменить объект profiles в profiles.json, чтобы иметь свойства" defaults "и" list " в следующем формате:
С помощью приведенного выше фрагмента кода все профили будут использовать шрифт Cascadia Code и иметь цветовую схему Vintage.
Примечание: Все настройки профиля можно найти здесь. Все может быть применено к "defaults", кроме"guid".
Улучшения пользовательского интерфейса
Размер вкладок
Теперь у вас есть возможность изменить поведение ширины ваших вкладок. Добавлена настройка под названием "titleWidthMode". Этот параметр предоставляет два различных поведения ширины вкладки: "equal" и "titleLength". "equal" сделает все ваши вкладки равными по ширине и уменьшится при добавлении дополнительных вкладок, как в традиционном браузере. "titleLength" будет изменять размер каждой вкладки по длине заголовка вкладки.
Терминал изначально имел поведение ширины вкладки по умолчанию, установленное на "titleLength". Этот релиз изменяет поведение по умолчанию на "equal". Если вы хотите изменить поведение ширины вкладки на "titleLength", вы можете добавить следующий фрагмент кода в свойство" globals " вашего файла profiles.json:
"tabWidthMode": "titleLength"
Вот пример того, как ведут себя оба режима ширины вкладок:
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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