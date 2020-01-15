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Microsoft выпустила стабильную версию браузера Microsoft Edge на Chromium

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:49
  • Просмотров: 337


Компания Microsoft выпустила стабильную версию браузера Microsoft Edge на Chromium для Windows и macOS.

Вот некоторые возможности нового браузера Edge:

• Microsoft Edge теперь доступен на всех ваших устройствах и автоматически синхронизирует ваши пароли, избранное и настройки;
• Microsoft Edge и Bing предоставляют вам инструменты для защиты вашей конфиденциальности в Интернете;
• Благодаря режиму Internet Explorer, безопасности корпоративного уровня и Microsoft Search in Bing, новый Microsoft Edge - единственный браузер, необходимый вашей организации;
• Microsoft Edge на Chromium получил функцию «Коллекции», набор встроенных инструментов обучения и специальных возможностей, поддержку расширений на базе Chrome, поддержку AAD, потоковую передачу 4K, звук Dolby, рукописный ввод в PDF и многое другое;

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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