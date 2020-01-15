Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.389.2
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:05
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 80.0.389.2. Это небольшое обновление на этой недели, так как Microsoft концентрируется на других каналах, включая самое первое обновление канала Stable: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/01/15/upgrading-new-microsoft-edge-79-chromium/! Как часть этого, компания также объявили о появившейся сегодня забавной возможности поговорить непосредственно с некоторыми членами команды разработчиков. Для получения дополнительной информации см. https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/updated-a-chance-to-talk-directly-with-microsoft-engineers-about/m-p/1099775.
Кроме того, компания начала обсуждение будущего Fluent Design Language и его использования в Edge: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/discussion-updating-our-interface-with-fluent-touches/m-p/1105938. Что касается наиболее примечательных функций и исправлений на этой недели:
Добавлены функции:
• Добавлена возможность скрыть кнопку «Коллекции» из адресной строки;
• Добавлено сообщение «Скоро» всем пользователям, у которых по-прежнему отключена синхронизация избранного;
• Добавлено диалоговое окно для информирования пользователей, когда другая программа на устройстве устанавливает расширение в Edge;
• Включена интеграция встроенной проверки орфографии Windows;
• Добавлена политика управления для отключения этапа первоначальной настройки при первом запуске;
Улучшена надежность:
• Повторно включена синхронизация избранного для некоторых пользователей, которые не включили ее повторно на прошлой неделе;
• Исправлена проблема, из-за которой сортировка избранного и последующее нажатие кнопки отмены иногда приводили к удалению избранного;
• Исправлена проблема на Mac, когда кнопка отправки отзыва иногда приводила к сбою браузера;
• Исправлен сбой при использовании программ специальных возможностей, таких как программы чтения с экрана;
• Исправлена проблема, из-за которой при закрытии вкладки режима IE иногда происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке настроить параметры синхронизации во время первоначальной настройки происходил сбой вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой просмотр видео с защитой DRM, как на Netflix, не воспроизводился с максимально возможным качеством на некоторых устройствах с графикой Nvidia;
Изменено поведение:
• Улучшена производительность функции «Читать вслух»;
• Исправлена проблема, из-за которой экспорт коллекции в Excel приводил к путанице в заголовках столбцов;
• Исправлена проблема, при которой отмена редактирования элемента коллекции не отменяла внесенные в него изменения;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда возвращались сайты, которые были удалены из тайлов «Топ сайтов» на странице новой вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой пользовательский интерфейс Share не отображался при нажатии кнопки «Поделиться»;
• Исправлена проблема, из-за которой ссылка в настройках для управления связанной учетной записью профиля браузера иногда не работала;
• Исправлена проблема, из-за которой ссылки, нажимаемые из других приложений, иногда не открывались, если Edge уже запущен и запущен с правами администратора;
• Исправлена проблема, из-за которой функция Tracking Prevention иногда приводила к тому, что уведомления о блокировке контента справа от адресной строки (например, файлы cookie) не отображались должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой параметры настройки рукописного ввода при аннотировании скриншотов обратной связи не работали;
• Исправлена проблема, из-за которой средство выбора цвета инструментов грамматики не отображалось;
• Исправлена проблема, из-за которой расширение Cisco Webex не работало должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой переход на страницу расширения вручную путем ввода его адреса в адресную строку не работал;
• Исправлена проблема, при которой редактирование настроек из окна Application Guard, из-за которого окно приходилось закрывать и открывать заново, приводило к закрытию окна, но никогда не открывало его снова;
Известные проблемы:
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это;
• Некоторые пользователи до сих пор не видят, что коллекции по умолчанию включены в Canary и Dev. Для пользователей, которые хотят попробовать коллекции, включение флага в edge://flags/#edge-collections должно по-прежнему работать, чтобы включить функцию;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
Для тех, кто использует канал Beta, компания также выпускает первое обновление для основной версии 80 на этой неделе.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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