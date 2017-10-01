Некоторые пользователи нового Microsoft Edge видят установщик не на том языке

We've seen some reports about the browser being installed in a language other than the expected language. Our team is aware and working diligently to resolve. Please keep an eye out here for any updates! — Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) January 15, 2020

Некоторые пользователи сообщают о проблеме с Microsoft Edge на Chromium. Проблема, как ни странно, в том, что установщик не на том языке.Хорошей новостью является то, что Microsoft знает об этой проблеме, поэтому она должна быть исправлена довольно скоро.Вы можете изменить язык вручную.