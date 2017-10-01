Некоторые пользователи нового Microsoft Edge видят установщик не на том языке
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:26
- Просмотров: 158
Некоторые пользователи сообщают о проблеме с Microsoft Edge на Chromium. Проблема, как ни странно, в том, что установщик не на том языке.
Хорошей новостью является то, что Microsoft знает об этой проблеме, поэтому она должна быть исправлена довольно скоро.
We've seen some reports about the browser being installed in a language other than the expected language. Our team is aware and working diligently to resolve. Please keep an eye out here for any updates!— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) January 15, 2020
Вы можете изменить язык вручную.
Илья Источник:
twitter.com/MSEdgeDev
twitter.com/MSEdgeDev
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