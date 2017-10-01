Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Некоторые пользователи нового Microsoft Edge видят установщик не на том языке

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:26
  • Просмотров: 158


Некоторые пользователи сообщают о проблеме с Microsoft Edge на Chromium. Проблема, как ни странно, в том, что установщик не на том языке.

Хорошей новостью является то, что Microsoft знает об этой проблеме, поэтому она должна быть исправлена довольно скоро.



Вы можете изменить язык вручную.
Илья Источник:
twitter.com/MSEdgeDev
  • 0
Похожие новости
Microsoft выпустила стабильную версию браузера Microsoft Edge на Chromium

Microsoft выпустила стабильную версию браузера Microsoft Edge на Chromium

Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Insider Canary Build 77.0.200.0

Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Insider Canary Build 77.0.200.0

Бета-версия Microsoft Edge стала доступна для всех пользователей IOS

Бета-версия Microsoft Edge стала доступна для всех пользователей IOS

Microsoft анонсировала браузер Microsoft Edge для Android и iOS

Microsoft анонсировала браузер Microsoft Edge для Android и iOS

Windows 10: Microsoft выпустит обновление для решения проблемы c Windows Store

Windows 10: Microsoft выпустит обновление для решения проблемы c Windows Store




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 36
Пользователей: 2
Гостей: 34
Роботы: Google Yandex Mail Ru
Cedrickkeync DavidFlozy
+13  
Новостей: 11246
+1  
Комментариев: 39401
+4  
Пользователей: 9219