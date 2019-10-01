Microsoft Edge для ARM доступен в канале Beta
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 11:58
- Просмотров: 137
Microsoft рада сообщить, что выпустила новый Microsoft Edge для ARM для всех инсайдерских каналов. Microsoft Edge теперь работает нативно для архитектуры ARM64, которая используется в некоторых устройствах Windows 10, таких как новый Surface Pro X. ARM-версия Microsoft Edge автоматически заменит предыдущую конфигурацию, в которой 32-разрядная версия работала в эмуляторе.
Microsoft все еще работаем над одной проблемой: Воспроизведение видео на некоторых премиальных медиа-сайтах может не всегда работать должным образом. Microsoft ожидает решения этой проблемы в следующем релизе.
Илья Источник:
microsoftedgeinsider.com
microsoftedgeinsider.com
Похожие новости
Релизная версия Microsoft Edge на Chromium будет поставляться без поддержки ARM64, синхронизации истории и расширений
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 44
Пользователей: 2
Гостей: 42
Роботы: Google Yandex Mail Ru
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 42
Роботы: Google Yandex Mail Ru
+13Новостей: 11252
+2Комментариев: 39402
+3Пользователей: 9221