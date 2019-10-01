Microsoft Edge для ARM доступен в канале Beta

Microsoft рада сообщить, что выпустила новый Microsoft Edge для ARM для всех инсайдерских каналов. Microsoft Edge теперь работает нативно для архитектуры ARM64, которая используется в некоторых устройствах Windows 10, таких как новый Surface Pro X. ARM-версия Microsoft Edge автоматически заменит предыдущую конфигурацию, в которой 32-разрядная версия работала в эмуляторе.Microsoft все еще работаем над одной проблемой: Воспроизведение видео на некоторых премиальных медиа-сайтах может не всегда работать должным образом. Microsoft ожидает решения этой проблемы в следующем релизе.