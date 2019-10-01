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Microsoft Edge для ARM доступен в канале Beta

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 11:58
  • Просмотров: 137


Microsoft рада сообщить, что выпустила новый Microsoft Edge для ARM для всех инсайдерских каналов. Microsoft Edge теперь работает нативно для архитектуры ARM64, которая используется в некоторых устройствах Windows 10, таких как новый Surface Pro X. ARM-версия Microsoft Edge автоматически заменит предыдущую конфигурацию, в которой 32-разрядная версия работала в эмуляторе.

Microsoft все еще работаем над одной проблемой: Воспроизведение видео на некоторых премиальных медиа-сайтах может не всегда работать должным образом. Microsoft ожидает решения этой проблемы в следующем релизе.
Илья Источник:
microsoftedgeinsider.com
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