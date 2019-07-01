Microsoft выпустила Microsoft Edge Canary Build 81.0.394.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:21
- Просмотров: 122
Сборка Microsoft Edge Canary Build 81.0.394.0 получила функцию «Microsoft Edge Reading View for Selection».
В иммерсивном ридере можно просмотреть дополнительные параметры, в том числе «Текстовые настройки» и «Инструменты грамматики». Существует также опция «Читать вслух», которая выделяет текст при чтении.
Как включить новую функцию
1. Посетите страницу edge://flags;
2. Найдите флаг «Microsoft Edge Reading View for Selection» и выберите «Включено»;
3. Перезагрузите браузер;
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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