Приложение «Ваш телефон» получит новую функцию
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:43
- Просмотров: 147
Компания Microsoft продолжает улучшать приложение «Ваш телефон».
Приложение, которое значительно сближает ваш компьютер и телефон, похоже, настроено на получение очень полезной новой функции.
Последняя версия приложения для инсайдеров содержит ссылки на новую функцию, включая «SharedContentPhotos», «ContentTransferCopyPaste» и «ContentTransferDragDrop».
Попытка включить функцию с помощью хака открывает опцию «Cross-device copy and paste», которая, похоже, ещё не работает.
Как вы можете видеть на скриншоте выше, опция «Cross-device copy and paste» появилась в приложении после того, как были включены флаги Content Transfer. В описании говорится, что некоторые метаданные будут передаваться между устройствами каждый раз, когда контент копируется на телефон или компьютер.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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