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Microsoft рекламирует веб-приложения Office в WordPad

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:44
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Компания Microsoft тестирует рекламу в WordPad, приложении для обработки текстов, которое десятилетиями встраивалось в ОС. На скриншоте выше видно, что компания тестирует шесть различных вариантов рекламы веб-приложений Office.

Веб-приложения Office составляют бесплатный уровень Office 365. Если вы перейдете к этому, очевидная цель - превратить вас в платного клиента Office 365.

Это не первый случай, когда Microsoft внедряет рекламу в приложения, встроенные в Windows, хотя, вероятно, мы впервые видим это в приложениях, которые так долго оставались одни. Встроенное приложение Outlook Mail начало получать рекламу еще в ноябре 2018 года, если предположить, что вы еще не подписчик Office 365. Эти планы были отменены.
Илья Источник:
twitter.com/WithinRafael
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