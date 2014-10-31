Microsoft рекламирует веб-приложения Office в WordPad

Компания Microsoft тестирует рекламу в WordPad, приложении для обработки текстов, которое десятилетиями встраивалось в ОС. На скриншоте выше видно, что компания тестирует шесть различных вариантов рекламы веб-приложений Office.Веб-приложения Office составляют бесплатный уровень Office 365. Если вы перейдете к этому, очевидная цель - превратить вас в платного клиента Office 365.Это не первый случай, когда Microsoft внедряет рекламу в приложения, встроенные в Windows, хотя, вероятно, мы впервые видим это в приложениях, которые так долго оставались одни. Встроенное приложение Outlook Mail начало получать рекламу еще в ноябре 2018 года, если предположить, что вы еще не подписчик Office 365. Эти планы были отменены.