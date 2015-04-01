Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 79.0.309.71
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:16
- Просмотров: 349
Компания Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 79.0.309.71.
Вот некоторые возможности нового браузера Edge:
• Microsoft Edge теперь доступен на всех ваших устройствах и автоматически синхронизирует ваши пароли, избранное и настройки;
• Microsoft Edge и Bing предоставляют вам инструменты для защиты вашей конфиденциальности в Интернете;
• Благодаря режиму Internet Explorer, безопасности корпоративного уровня и Microsoft Search in Bing, новый Microsoft Edge - единственный браузер, необходимый вашей организации;
• Microsoft Edge на Chromium получил функцию «Коллекции», набор встроенных инструментов обучения и специальных возможностей, поддержку расширений на базе Chrome, поддержку AAD, потоковую передачу 4K, звук Dolby, рукописный ввод в PDF и многое другое;
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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