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Windows 10 November 2019 Update доступно для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 10:48
  • Просмотров: 252


Windows 10 November 2019 Update теперь доступно для всех пользователей.

Вот официальная информация от Microsoft:

Текущее состояние на 21 января 2019 года:

Windows 10 версии 1909 доступна для любого пользователя в последней версии Windows 10, который вручную выбирает «Проверить наличие обновлений» через Центр обновления Windows. Рекомендуемый статус обслуживания - Semi-Annual Channel.

Мы начинаем следующий этап в нашем контролируемом подходе, чтобы автоматически инициировать обновление функций для увеличенного числа устройств, работающих под управлением редакций October 2018 Update (Windows 10 версии 1809) Home и Pro, сохраняя поддержку этих устройств и получение ежемесячных обновлений, имеющих решающее значение для безопасности устройств и состояния экосистемы. Наш процесс развертывания начинается за несколько месяцев до даты окончания обслуживания, чтобы обеспечить достаточное время для бесперебойного процесса обновления.

Сведения о том, как пользователи под управлением Windows 10 версии 1903 могут обновиться до Windows 10 версии 1909 новым, упрощенным способом, см. в этой статье.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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