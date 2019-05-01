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Microsoft выпустила Windows 10 SDK Preview Build 19546

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 11:03
  • Просмотров: 149


Компания Microsoft выпустила Windows 10 SDK Preview Build 19546, который будет использоваться в сочетании с Windows 10 Insider Preview (Build 19546 или выше). Preview SDK Build 19546 содержит исправления ошибок и изменения в развитии набора API.

Preview SDK можно загрузить на сайте Windows Insider.

Что следует отметить:

• Эта сборка работает в сочетании с ранее выпущенными SDK и Visual Studio 2017 и 2019. Вы можете установить этот SDK, а также продолжить отправку приложений, предназначенных для Windows 10 build 1903 или более ранней версии, в Microsoft Store;
• Windows SDK теперь официально поддерживается только Visual Studio 2017 и более поздними версиями. Вы можете скачать Visual Studio 2019 здесь;
• Эта сборка Windows SDK будет установлена только в сборках Windows 10 Insider Preview;.
• Для того, чтобы помочь с доступом сценариев к SDK, ISO также будет иметь возможность получить доступ через следующий URL: https://software-download.microsoft.com/download/sg/Windows_InsiderPreview_SDK_en-us_19546_1.iso.
Илья Источник:
neowin.net
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