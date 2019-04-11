Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.396.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:00
- Просмотров: 144
Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.396.0. Это еще одно небольшое обновление на этой неделе, поскольку все волнение от релиза стабильной версии заканчивается (см. этот пост для получения благодарности: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/a-huge-thank-you-to-this-insiders-group/m-p/1111413). Для тех из вас, кто работает на устройствах ARM, компания также выпустила нативные сборки ARM64 для канала Beta. Теперь, все наиболее примечательные изменения:
Добавлены функции:
• Добавлено диалоговое окно для предупреждения пользователей, когда они посещают веб-сайт, который использует устаревшие параметры безопасности;
• Добавлена настройка для включения или отключения автоматического переключения профиля (когда открытые рабочие или школьные ссылки открываются в личном профиле, браузер предложит автоматически переместить эту ссылку в окно для рабочего или школьного профиля);
• Добавлена поддержка расширений внутри окон Application Guard;
• Добавлено диалоговое окно для предупреждения пользователей, когда они входят в профиль браузера с учетной записью, отличной от той, которую они ранее использовали для входа в тот же профиль;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, при которой переход на определенные веб-сайты иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой загрузка определенных элементов в режиме IE приводила к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой страница новой кладки иногда загружалась неправильно;
• Исправлен сбой браузера;
Изменено поведение:
• Улучшен индикатор состояния загрузки на панели задач, чтобы он отображался только на иконке окна, с которого началась загрузка, а не на иконке каждого окна;
• Уменьшена высота строки заголовка для веб-сайтов, установленных в качестве приложений;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые пользователи не могли войти в браузер или выполнить синхронизацию с помощью рабочей или школьной учетной записи;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка профиля имела некорректно окрашенный фон;
• Исправлена проблема, из-за которой элемент контекстного меню для открытия ссылки в определенном профиле не отображался, если в данный момент использовался только один профиль;
• Исправлена проблема, из-за которой адресная строка и выпадающий список отображались белым цветом, когда браузер находился в темной теме;
• Исправлена проблема, из-за которой изображение профиля на странице настроек профиля иногда загружалось неправильно;
• Исправлена проблема, из-за которой опасные сайты, заблокированные SmartScreen, не блокировались постоянно.
• Исправлена проблема, из-за которой параметры выбора типов данных для импорта во время первоначальной настройки не работали, а все типы данных импортировались впоследствии;
• Исправлена проблема, при которой щелчок по избранному на странице «Избранное» для перехода на этот сайт на короткое время появлялось текстовое поле для редактирования перед началом навигации;
• Исправлена проблема, из-за которой при очистке истории посещенных страниц, когда отображалась страница «История», не обновлялась страница «История», пока вы её не обновите;
• Исправлена проблема, при которой иконка перевода иногда не отображалась на Mac, когда это необходимо;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые настройки не обновлялись в окнах Application Guard при изменении настроек в обычном окне;
• Исправлена проблема, при которой щелчок правой кнопкой мыши по элементам контекстного меню в коллекции не закрывал контекстное меню;
• Исправлена проблема, при которой нажатие на заметку в коллекции для редактирования текста помещало курсор в начало заметки, а не в место, где она была нажата;
• Исправлена проблема, из-за которой при добавлении элементов в коллекцию с определенных веб-сайтов некоторая информация отсутствовала в записи;
• Устранена проблема, из-за которой PDF-файлы, которые должны быть заблокированы от печати с помощью политики управления, иногда распечатывались;
• Удалена поддержка политики управления NewTabPageCompanyLogo, она не функционирует;
Известные проблемы:
• Пользователи некоторых пакетов программного обеспечения для обеспечения безопасности увидят, что все вкладки не могут быть загружены с ошибкой STATUS_ACCESS_VIOLATION. Единственный способ предотвратить такое поведение - удалить это программное обеспечение;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что некоторые из этих исправлений еще не существуют в канале Stable, и проблема, как представляется, влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи до сих пор не видят, что коллекции по умолчанию включены в Canary и Dev. Для пользователей, которые хотят попробовать коллекции, включение флага в edge://flags/#edge-collections должно по-прежнему работать, чтобы включить функцию;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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