Windows 10 20H1 получило сертификат для Bluetooth 5.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 03:17
- Просмотров: 173
Компания Microsoft должна выпустить Windows 10 20H1 в апреле или мае 2020 года. Прежде чем выпустить его для кольца Release Preview, компания тестирует накопительные обновления в кольце Slow.
Согласно последней информации, Windows 10 версии 2004 получила сертификат для Bluetooth 5.1, который обещает улучшения, такие как более быстрое подключение и снижение потребления энергии. Это благодаря улучшениям кэширования GATT. Обновление также будет включать общие улучшения производительности.
Microsoft также включит поддержку функций Bluetooth 5.2 в предварительных сборках грядущего обновления Windows 10.
Недавние ссылки на код показали, что Windows 10 будет поддерживать Enhanced Attribute Protocol (EATT), который является улучшенной версией Attribute Protocol (ATT), но эти изменения не будут реализованы с обновлением 20H1.
Согласно Bluetooth SIG, EATT стремится обеспечить улучшенный пользовательский опыт и уменьшенную сквозную задержку.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
launchstudio.bluetooth.com
launchstudio.bluetooth.com
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