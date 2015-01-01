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Microsoft выпустила новое обновление для приложения «Ваш телефон»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 12:27
  • Просмотров: 102


Компания Microsoft выпустила новое обновление для приложения «Ваш телефон», которое добавляет в приложение одну из самых востребованных функций.



Начиная с сегодняшнего дня, пользователи приложения получат доступ к 2000 своих последних фотографий на ПК. Ранее был установлен лимит в 25 фотографий, который был откровенно низким по сравнению с количеством фотографий, которые пользователи нажимают на своих смартфонах.
Илья Источник:
twitter.com/VishnuNath
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