You asked, we listened! The #YourPhone app now gives you instant access to your last 2000 photos! ???????????????? https://t.co/O4uVnBwibI — Vishnu Nath ????????????????????⌨️???? (@VishnuNath) January 23, 2020

Компания Microsoft выпустила новое обновление для приложения «Ваш телефон», которое добавляет в приложение одну из самых востребованных функций.Начиная с сегодняшнего дня, пользователи приложения получат доступ к 2000 своих последних фотографий на ПК. Ранее был установлен лимит в 25 фотографий, который был откровенно низким по сравнению с количеством фотографий, которые пользователи нажимают на своих смартфонах.