Microsoft выпустила новое обновление для приложения «Ваш телефон»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 12:27
- Просмотров: 102
Компания Microsoft выпустила новое обновление для приложения «Ваш телефон», которое добавляет в приложение одну из самых востребованных функций.
You asked, we listened! The #YourPhone app now gives you instant access to your last 2000 photos! ???????????????? https://t.co/O4uVnBwibI— Vishnu Nath ????????????????????⌨️???? (@VishnuNath) January 23, 2020
Начиная с сегодняшнего дня, пользователи приложения получат доступ к 2000 своих последних фотографий на ПК. Ранее был установлен лимит в 25 фотографий, который был откровенно низким по сравнению с количеством фотографий, которые пользователи нажимают на своих смартфонах.
Илья Источник:
twitter.com/VishnuNath
twitter.com/VishnuNath
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