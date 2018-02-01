Microsoft Edge Stable получил улучшения для страницы новой вкладки
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 14:04
- Просмотров: 292
Microsoft недавно выпустила обновление для стабильной версии Edge, но без журнала изменений.
Сегодня было обнаружено несколько изменений для страницы новой вкладки.
Обновление дает возможность переименовывать ярлыки для предлагаемых веб-сайтов.
Это можно активировать, щелкнув по эллипсам на плитках быстрого доступа.
Другое изменение — это возможность изменить локализацию языка и местоположения страницы новой вкладки.
Откройте страницу новой вкладки и нажмите на иконку настроек, чтобы заметить опцию «Изменить язык и контент» в разделе «Настраиваемый», выберите страну/язык для показа связанных новостей.
Улучшения доступны в Edge Stable, а также в версиях Dev и Canary.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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