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Microsoft Edge Stable получил улучшения для страницы новой вкладки

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:04
  • Просмотров: 292

Microsoft Edge Stable получил улучшения для страницы новой вкладки

Microsoft недавно выпустила обновление для стабильной версии Edge, но без журнала изменений.

Сегодня было обнаружено несколько изменений для страницы новой вкладки.

Обновление дает возможность переименовывать ярлыки для предлагаемых веб-сайтов.



Это можно активировать, щелкнув по эллипсам на плитках быстрого доступа.

Другое изменение — это возможность изменить локализацию языка и местоположения страницы новой вкладки.



Откройте страницу новой вкладки и нажмите на иконку настроек, чтобы заметить опцию «Изменить язык и контент» в разделе «Настраиваемый», выберите страну/язык для показа связанных новостей.

Улучшения доступны в Edge Stable, а также в версиях Dev и Canary.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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