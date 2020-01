6.1.6.7.9 trustAttributes

Компания Microsoft обновила Windows 10 Version 1809, Version 1803, Version 1709 и Version 1607.Вот список исправлений сборки 17763.1012:• Исправлена проблема с Windows Mixed Reality, которая возникала после обновления до новой версии Microsoft Edge;• Исправлена проблема с уведомлениями о загрузке, которые имели несколько кратких вкладок и перенаправлений;• Исправлена проблема, из-за которой Microsoft Windows Search Indexer (searchindexer.exe) добавлял или восстанавливал необходимы access control lists (ACLs), не проверяя, существуют ли ACLs;• Исправлена проблема, которая заставляла устройство периодически повторять цикл перезапуска Windows Out Of Box Experience (OOBE) в определенных ситуациях;• Исправлена проблема с синхронизацией настроек на странице «Учетные записи», когда групповая политика «Продолжить работу на этом устройстве» отключена;• Исправлена проблема, которая предотвращала подпись драйверов программного обеспечения Indirect Display с более чем одним сертификатом;• Исправлена проблема с утечкой памяти в ctfmon.exe, которая возникала при обновлении приложения, имеющего поле для редактирования;• Исправлена проблема, которая, в некоторых случаях, препятствовала появлению языковой панели при входе пользователя в новую сессию. Это происходило даже при правильной настройке языковой панели;• Исправлена проблема, из-за которой сенсорная клавиатура закрывалась при нажатии любой клавиши;• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли уменьшить размер окна в некоторых случаях;• Исправлена проблема, которая изменяла настроенный пользователем порядок плиток в меню Пуск, даже если макет заблокирован или частично заблокирован;• Исправлена проблема с неверными разрешениями для разделов реестра классов пользователей, которые могли помешать пользователям, имеющим локальные или перемещаемые профили пользователей, открывать файлы, ссылки и приложения;• Исправлена проблема, которая приводила к неожиданному закрытию страницы приложения Параметры, что препятствовало правильной настройке приложений по умолчанию;• Исправлена проблема, из-за которой Windows Search неожиданно закрывался, когда групповая политика применяла подгруппы к макету меню Пуск;• Исправлена проблема с политикой многофакторной разблокировки Windows Hello for Business, которая не отображала параметр по умолчанию для входа на устройствах Windows 10;• Исправлена, из-за которой удаленная работа сессии PowerShell не сообщала о завершении сессии на целевом компьютере;• Исправлена проблема с утечкой обработчика в функции EnableTraceEx2 ();• Исправлена проблема, которая препятствовала открытию Internet Explorer, когда Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) использовалась для перемещения многого избранного контента;• Улучшает надежность UE-V AppMonitor;• Исправлена проблема, которая могла помешать синхронизации пользовательских настроек на разных устройствах;• Исправлена проблема, из-за которой процесс Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) переставала работать при входе в систему с использованием обновленного имени участника-пользователя (UPN) (например, изменение UserN@contoso.com на User.Name@contoso.com). Код ошибки: «0xc0000005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION)»;• Исправлена проблема с неподписанными программными файлами, которые не запускались, когда Windows Defender Application Control находилась в режиме аудита, но позволяли запускать неподписанные образы;• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что консоль управления печатью отображала ошибки сценария при включении параметра Extended View;• Исправлена проблема с Always On Virtual Private Network (VPN), которая не позволяла удалить правила Name Resolution Policy Table (NRPT) после отключения;• Исправлена проблема с утечкой правил брандмауэра AppContainer, которая возникали, когда гостевые пользователи или пользователи с обязательным профилем пользователя входили и выходили из Windows Server;• Исправлена проблема, из-за которой некоторые системы переставали отвечать на запросы при работе со встроенными устройствами хранения MultiMediaCard (eMMC);• Исправлена проблема с ntdsutil.exe, которая не позволяла перемещать файлы базы данных Active Directory. Ошибка: «Не удалось переместить файл с исходным и конечным с ошибкой 5 (Доступ запрещен.)»;• Исправлена проблема, из-за которой netdom.exe не могла правильно определить доверительные отношения, когда неограниченное делегирование явно включено путем добавления битовой маски 0x800 к доверенному объекту. Установка битовой маски необходима из-за изменений безопасности в поведении по умолчанию неограниченных делегирований в обновлениях Windows, выпущенных 8 июля 2019 года или после этой даты. Чтобы получить дополнительную информацию, см. KB4490425 • Исправлена проблема, которая использовала неправильное количество байтов для выполнения резервного копирования между разделами; это приводило к сбою резервного копирования, даже если есть достаточное пространство;• Исправлена проблема с оценкой состояния совместимости экосистемы Windows, чтобы помочь обеспечить совместимость приложений и устройств для всех обновлений Windows;• Исправлена проблема с этапом установки Windows Out of Box Experience (OOBE) для нового устройства. При использовании Input Method Editor (IME) для китайского, японского или корейского языков, вы могли не создать локальную учетную запись пользователя;• Исправлена проблема, которая приводила к повреждению файла журнала, когда том хранилища заполнен, а данные все еще записывались в базу данных Extensible Storage Engine Technology (ESENT);• Исправлена проблема, которая могла привести к утечке памяти Application Virtualization (App-V) Streaming Driver (appvstr.sys) при включении режима Shared Content Store (SCS);• Улучшает производительность клонирования блоков для Resilient File System (ReFS) в сценариях, включающих большое количество операций с клонированными файлами ReFS;Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь