Команда Edge хочет реализовать настройки строки заголовка для Progressive Web Apps
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:57
- Просмотров: 139
Новый пост на GitHub говорит о том, что команда Edge хочет реализовать настройки строки заголовка для Progressive Web Apps.
Как указала команда Edge, область строки заголовка PWA в настоящее время зарезервирована системой и не может быть настроена, как во многих популярных приложениях. Тем не менее, команда предложила решение, чтобы обойти это ограничение, включая основанный на стандартах способ для разработчиков определить, какие области их контента в строке заголовка следует рассматривать как перетаскиваемые.
Команда предоставила изображение того, как будет выглядеть PWA с настраиваемой строкой заголовка, и этот пример включает панель поиска.
Команда Edge объяснила, что ее предложение «не создает серьезных проблем с конфиденциальностью, кроме обнаружения функций», но команда хотела бы поработать с сообществом, чтобы лучше понять, как реализовать опции настройки строки заголовка для Progressive Web Apps в Chromium.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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