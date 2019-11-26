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Команда Edge хочет реализовать настройки строки заголовка для Progressive Web Apps

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:57
  • Просмотров: 139


Новый пост на GitHub говорит о том, что команда Edge хочет реализовать настройки строки заголовка для Progressive Web Apps.

Как указала команда Edge, область строки заголовка PWA в настоящее время зарезервирована системой и не может быть настроена, как во многих популярных приложениях. Тем не менее, команда предложила решение, чтобы обойти это ограничение, включая основанный на стандартах способ для разработчиков определить, какие области их контента в строке заголовка следует рассматривать как перетаскиваемые.

Команда Edge хочет реализовать настройки строки заголовка для Progressive Web Apps


Команда предоставила изображение того, как будет выглядеть PWA с настраиваемой строкой заголовка, и этот пример включает панель поиска.

Команда Edge объяснила, что ее предложение «не создает серьезных проблем с конфиденциальностью, кроме обнаружения функций», но команда хотела бы поработать с сообществом, чтобы лучше понять, как реализовать опции настройки строки заголовка для Progressive Web Apps в Chromium.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
github.com
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