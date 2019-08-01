Microsoft Edge Dev получил опцию удаления дубликатов избранного
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:14
- Просмотров: 127
Как заметил Ричард Хей, последняя версии Microsoft Edge Dev получила возможность удалять дубликаты избранного.
Is this new in #EdgeDev? pic.twitter.com/qeIrUo2zjG— Richard Hay (@WinObs) January 24, 2020
Хотя некоторые пользователи пока не видели эту функцию, она была подтверждена Microsoft как новая. Как и ожидалось, похоже, что параметры удаления дубликатов доступны из меню «Избранное» в Edge Dev.
Узнать ближайшие планы Microsoft можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/WinObs
twitter.com/WinObs
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