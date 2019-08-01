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Microsoft Edge Dev получил опцию удаления дубликатов избранного

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:14
  • Просмотров: 127


Как заметил Ричард Хей, последняя версии Microsoft Edge Dev получила возможность удалять дубликаты избранного.



Хотя некоторые пользователи пока не видели эту функцию, она была подтверждена Microsoft как новая. Как и ожидалось, похоже, что параметры удаления дубликатов доступны из меню «Избранное» в Edge Dev.

Узнать ближайшие планы Microsoft можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/WinObs
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device2000
Посетитель | Сегодня, 17:03
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Народ, привет всем. А пользуется кто этим браузером? Я пару беток попробовал, но ни чего интересного там не нашел, может кто использует - поделится фишками этого браузера, отличающего его от других? Может какие то новые технологии в нем есть, которых нет в остальных, всем привычным браузерам? Движок может опять самый быстрый? (За счет выпиливания всего полезного и нужного)
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