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Приложение Office для Windows 10 получило обновление

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:53
  • Просмотров: 207

Приложение Office для Windows 10 получило обновление

Компания Microsoft обновила приложение Office для Windows 10 до версии 18.2001.1241.0.

Вот список новых возможностей:

• Новая иконка;
• Новый экран загрузки – Экран загрузки был обновлен и теперь выглядит точно так же, как и другие приложения Office;



В настоящее время обновление доступно только для участников Windows Insider Program.
Илья Источник:
windowsblogitalia.com
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CENT
Посетитель | Вчера, 18:29
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В былые времена всякие Васи меняли иконки,удаляли приложения,ставя в операционную систему свои темы и эффекты,гаджеты.Заливая на сайты ОС под названием - Windows () Зверь by Вася...
Теперь же,чем занимался Вася,занимается Корпорация Microsoft.
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