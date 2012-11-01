Приложение Office для Windows 10 получило обновление
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:53
- Просмотров: 207
Компания Microsoft обновила приложение Office для Windows 10 до версии 18.2001.1241.0.
Вот список новых возможностей:
• Новая иконка;
• Новый экран загрузки – Экран загрузки был обновлен и теперь выглядит точно так же, как и другие приложения Office;
В настоящее время обновление доступно только для участников Windows Insider Program.
Илья Источник:
windowsblogitalia.com
windowsblogitalia.com
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