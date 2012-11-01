Приложение Office для Windows 10 получило обновление

Компания Microsoft обновила приложение Office для Windows 10 до версии 18.2001.1241.0.Вот список новых возможностей:• Новая иконка;• Новый экран загрузки – Экран загрузки был обновлен и теперь выглядит точно так же, как и другие приложения Office;В настоящее время обновление доступно только для участников Windows Insider Program.