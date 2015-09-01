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Microsoft вернула функцию A2DP Sink в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:14
  • Просмотров: 307


Функция A2DP Sink последний раз была доступна в Windows 7, при этом в Windows 8 и более ранних версиях Windows 10 отсутствовала такая возможность. Раньше эта функция позволяла использовать компьютер в качестве устройства вывода звука Bluetooth, но с тех пор Microsoft удалила возможности «Sink».

Это изменение заставило многих пользователей переключиться на альтернативные, универсальные драйвера, которые действуют как приемник. К счастью, Microsoft вернула эту функцию в Windows 10.



Стоит отметить, что Microsoft постоянно улучшает работу Windows 10.
Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
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