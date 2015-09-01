Microsoft вернула функцию A2DP Sink в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:14
- Просмотров: 307
Функция A2DP Sink последний раз была доступна в Windows 7, при этом в Windows 8 и более ранних версиях Windows 10 отсутствовала такая возможность. Раньше эта функция позволяла использовать компьютер в качестве устройства вывода звука Bluetooth, но с тех пор Microsoft удалила возможности «Sink».
Это изменение заставило многих пользователей переключиться на альтернативные, универсальные драйвера, которые действуют как приемник. К счастью, Microsoft вернула эту функцию в Windows 10.
Windows 10 supports A2DP Sink role pic.twitter.com/rXP0i5jQ9G— WalkingCat (@h0x0d) January 25, 2020
Стоит отметить, что Microsoft постоянно улучшает работу Windows 10.
Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
twitter.com/h0x0d
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