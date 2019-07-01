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Обычные пользователи Windows 10 начали получать функцию «Вызовы» в приложении «Ваш телефон»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:58
  • Просмотров: 166


В декабре инсайдеры Windows получили возможность совершать и принимать телефонные звонки через приложение «Ваш телефон».

Теперь эта функция развёртывается для обычных пользователей Windows 10.









Стоит отметить, что Microsoft регулярно обновляет приложение «Ваш телефон».
Илья Источник:
mspoweruser.com
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