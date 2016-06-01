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Инсайдеры кольца Release Preview получили накопительное обновление для Windows 10 November 2019 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:51
  • Просмотров: 234


Microsoft выпустила накопительное обновление для инсайдеров кольца Release Preview (KB4532695).

KB4532695 предоставляет дополнительные исправления, а также улучшения стабильности, безопасности и опыта обновления до Windows 10.
Илья Источник:
windowsblogitalia.com
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