AdDuplex: November 2019 Update установлено на 15.2% ПК с Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:53
- Просмотров: 119
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2019 Update (1903) установлено на 53.4% ПК, а Windows 10 O18U – на 22% ПК. Если же брать Windows 10 November 2019 Update и более старые версии, то их доля находится на уровне 15.2% и 1.8%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.6%.
Статистика использования устройств Surface выглядит следующим образом:
• Surface Pro 4 – 17.42%;
• Surface Pro (2017) – 14.71%;
• Surface Go – 14.52%;
• Surface Pro 3 – 12.18%;
• Surface Pro 6 – 11.81%;
• Surface Pro 7 – 5.05%;
• Surface 3 – 5.05%;
• Surface Book 2 – 3.79%;
• Surface Book – 3.28%;
• Surface Laptop – 2.81%;
• Surface Pro 1 – 2.56%;
• Surface Laptop 2 – 2.27%;
• Surface Pro 2 – 2.15%;
• Surface Laptop 3 – 1.42%;
• Surface Pro X – 0.54%;
• Surface Studio – 0.35%;
• Surface Studio 2 – 0.09%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
reports.adduplex.com
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