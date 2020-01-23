Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.403.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:49
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.403.1. На прошлой неделе у компании не было возможности упомянуть о том, что ей пришлось временно отключить функцию «Передать мультимедиа на устройство». Она все еще функционирует, но вы должны включить флаг edge://flags/#load-media-router-component-extension. Компания планирует включить её по умолчанию еще раз в будущем обновлении.
Microsoft также начала здесь обсуждение двух функций, которые многие из вас не заметили в Edge Legacy: Set Aside Tabs и Warn On Close. Пользователи большого количества вкладок, в частности, захотят проверить https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/discussion-set-aside-tabs-and-warn-on-close/m-p/1120668.
Наконец, компания опубликовала новый пост в блоге об очень интересной функции веб-разработчика: 3D-просмотр. Вы можете изучить его здесь: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/01/23/debug-z-index-3d-view-edge-devtools/.Что касается самых значительных изменений на этой неделе:
Добавлены функции:
• Включён инструмент 3D-просмотра в F12 Developer Tools;
• Включена локализация инструментов F12 Dev, чтобы они соответствовали языку, используемому остальным браузером;
• Включена ссылка в меню «…» на страницу управления расширениями в окнах Application Guard, когда расширения включены;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой переход на определенные сайты приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, использующие запрос учетных данных Windows для входа в систему, иногда вызывали сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой использование коллекций иногда приводило к сбою браузера при закрытии окна;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые видео с защитой DRM не воспроизводились в сборках Windows Insider;
• Исправлена проблема, из-за которой определенные видео с защитой DRM не воспроизводились на определенных устройствах;
Изменено поведение:
• Временно скрыта кнопка Global Media Controls, унаследованная от Chromium;
• Улучшены белые вспышки, которые иногда возникают в темной теме при загрузке внутренних веб-страниц, таких как «Избранное», «История» и т. д.;
• Исправлена проблема, из-за которой проверка орфографии иногда не включалась по умолчанию;
• Исправлена проблема, из-за которой редактирование избранного на странице «Избранное» иногда приводило к неожиданному закрытию или открытию папок;
• Улучшено сохранение ширины столбцов в диспетчере задач браузера;
• Исправлена проблема, при которой было две записи в контекстном меню для перемещения вкладки в новое окно;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке перевести страницу на тот же язык, на котором она уже используется, всплывающее окно «Перевод» не отображало текущий язык правильно;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка «Готово» или «Далее» иногда не отображается во время первоначальной настройки браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой части коллекций неуместно скрывались, когда уровень масштабирования браузера был установлен выше 100%;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие сочетания клавиш Shift+Tab при редактировании текста в коллекции неожиданно приводило к выходу из режима редактирования текста;
• Исправлена проблема, из-за которой при вставке текста в коллекцию иногда показывался черный цвет на темном тексте при использовании темной темы;
• Исправлены проблемы с форматированием текста при вставке текста в коллекцию;
• Исправлена проблема, при которой опция «Читать вслух» показывалась в тех местах, где она не может быть использована;
• Исправлена проблема, из-за которой список голосов, доступных в функции «Читать вслух», иногда не корректен;
• Исправлена проблема, из-за которой функция «Читать вслух» иногда неправильно читала длинные фразы при использовании определенных голосов;
• Исправлена проблема на Mac, когда веб-сайты, установленные как приложения, все еще имели слишком высокую строку заголовка;
Известные проблемы:
• Диалоговое окно для установки веб-сайта как приложения иногда не отображается;
• Пользователи некоторых пакетов программного обеспечения для обеспечения безопасности увидят, что все вкладки не могут быть загружены с ошибкой STATUS_ACCESS_VIOLATION. Единственный способ предотвратить такое поведение - удалить это программное обеспечение;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что некоторые из этих исправлений еще не существуют в канале Stable, и проблема, как представляется, влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи до сих пор не видят, что коллекции по умолчанию включены в Canary и Dev. Для пользователей, которые хотят попробовать коллекции, включение флага в edge://flags/#edge-collections должно по-прежнему работать, чтобы включить функцию;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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