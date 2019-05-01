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Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.628 и 18362.628

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:57
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Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.628 и 18362.628.

Вот список исправлений сборки 18363.628:

• Эта сборка включает в себя все улучшения из Windows 10 версии 1903;
• Исправлена проблема, из-за которой элемент управления быстрого доступа File Explorer не мог вставлять содержимое буфера обмена с помощью правой кнопки мыши (щелчок правой кнопкой мыши);
• Исправлена проблема, из-за которой элемент управления быстрого доступа File Explorer не получал пользовательский ввод;

Вот список исправлений сборки 18362.628:

• Улучшает точность проверки подлинности лица Windows Hello;
• Исправлена проблема с Windows Mixed Reality, которая возникала после обновления до новой версии Microsoft Edge;
• Исправлена проблема с уведомлениями о загрузке, которые имели несколько кратких вкладок и перенаправлений;
• Исправлена проблема, которая изменяла настроенный пользователем порядок плиток в меню Пуск, даже если макет заблокирован или частично заблокирован;
• Исправлена проблема, из-за которой при поиске в Control Panel и File Explorer появлялось серое поле;
• Исправлена проблема с утечкой памяти в ctfmon.exe, которая возникала при обновлении приложения, имеющего поле для редактирования;
• Исправлена проблема с надежностью клавиатуры для классических приложений на домашней странице Windows Mixed Reality;
• Исправлена проблема, которая, в некоторых случаях, препятствовала появлению языковой панели при входе пользователя в новую сессию. Это происходило даже при правильной настройке языковой панели;
• Исправлена проблема, из-за которой сенсорная клавиатура закрывалась при нажатии любой клавиши;
• Исправлена проблема, которая предотвращала подпись драйверов программного обеспечения Indirect Display с более чем одним сертификатом;
• Исправлена проблема, которая, в некоторых случаях, приводила к тому, что многопользовательские компьютерные игры отбрасывали приглашение играть в игру в многопользовательском режиме;
• Исправлена проблема с неподписанными программными файлами, которые не запускались, когда Windows Defender Application Control находилась в режиме аудита, но позволяли запускать неподписанные образы;
• Исправлена проблема, из-за которой процесс Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) переставала работать при входе в систему с использованием обновленного имени участника-пользователя (UPN) (например, изменение UserN@contoso.com на User.Name@contoso.com). Код ошибки: «0xc0000005 (STATUS_ACCESS_VIOLATION)»;
• Исправлена проблема, которая иногда приводила к ошибке при отключении USB type C hub flash drive;
• Исправлена проблема с Always On Virtual Private Network (VPN), которая не позволяла удалить правила Name Resolution Policy Table (NRPT) после отключения;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что консоль управления печатью отображала ошибки сценария при включении параметра Extended View;
• Исправлена проблема, из-за которой Windows firewall отбрасывал сетевой трафик из современных приложений, таких как Microsoft Edge, при подключении к корпоративной сети с помощью Virtual Private Network (VPN);
• Исправлена проблема, которая отображала неправильные индикаторы для оффлайн и онлайн файлов;
• Исправлена проблема с ntdsutil.exe, которая не позволяла перемещать файлы базы данных Active Directory. Ошибка: «Не удалось переместить файл с исходным (original_full_db_path) и конечным (new_full_db_path) с ошибкой 5 (Доступ запрещен.)»;
• Исправлена проблема, из-за которой netdom.exe не могла правильно определить доверительные отношения, когда неограниченное делегирование явно включено путем добавления битовой маски 0x800 к доверенному объекту. Установка битовой маски необходима из-за изменений безопасности в поведении по умолчанию неограниченных делегирований в обновлениях Windows, выпущенных 8 июля 2019 года или после этой даты. Чтобы получить дополнительную информацию, см. KB4490425 и 6.1.6.7.9 trustAttributes;
• Исправлена проблема с оценкой состояния совместимости экосистемы Windows, чтобы помочь обеспечить совместимость приложений и устройств для всех обновлений Windows;
• Исправлена проблема, которая могла привести к утечке памяти Application Virtualization (App-V) Streaming Driver (appvstr.sys) при включении режима Shared Content Store (SCS);
• Исправлена проблема, которая приводила к повреждению файла журнала, когда том хранилища заполнен, а данные все еще записывались в базу данных Extensible Storage Engine Technology (ESENT);
• Исправлена проблема, из-за которой рефакторинг кода нарушал оптимизацию для записи метаданных, что приводило к увеличению Logical Volume Integrity Descriptors (LVID);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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