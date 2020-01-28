Будущие версии Xbox могут получить Windows Core OS

В команде, создающей Windows Core OS: основу для будущих версий Windows 10, Windows Mixed Reality (HoloLens) и системного программного обеспечения Xbox. В настоящее время работает над Windows 10X, операционной системой для двухэкранных ПК, таких как Surface Neo – доступна в праздничный сезон 2020 года.

Ресурс Windows Latest обнаружил страницу LinkedIn, которая содержит множество ссылок на Windows Core OS для Windows 10, Xbox и даже Windows Mixed Reality.В профиле инженера Microsoft есть запись, которая выглядит следующим образом:Узнать другие подробности можно здесь