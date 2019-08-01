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Microsoft Whiteboard для Windows 10 получило новое обновление

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:58
  • Просмотров: 132

Microsoft Whiteboard для Windows 10 получило новое обновление

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Whiteboard для Windows 10 до версии 20.10113.4716.0.

Вот список новых возможностей:

• Когда вы приглашаете собрание на свою Whiteboard, Whiteboard автоматически присваивает название вашей доске, используя название вашей встречи;
• Это обновление также включает в себя регулярные исправления ошибок и улучшения качества;
Илья Источник:
mspoweruser.com
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