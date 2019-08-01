Microsoft Whiteboard для Windows 10 получило новое обновление

Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Whiteboard для Windows 10 до версии 20.10113.4716.0.Вот список новых возможностей:• Когда вы приглашаете собрание на свою Whiteboard, Whiteboard автоматически присваивает название вашей доске, используя название вашей встречи;• Это обновление также включает в себя регулярные исправления ошибок и улучшения качества;