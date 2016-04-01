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Последние 5 лет в функциях обратной связи

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:52
  • Просмотров: 134


Пользователи Windows 10 внесли большой вклад в разработку функций ОС.

Вот небольшой список функций, основанных на обратной связи:

• Эмоджи, каомодзи и символы;
• OneDrive Files On-Demand;
• Размер и цвет курсора и указателя;
• Производительность GPU;
• Коллекции Feedback Hub;
• Обновления Sticky Notes;
• Ночной свет;
• Улучшения в Xbox Game Bar;

Последние 5 лет в функциях обратной связи








Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.windows.com
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