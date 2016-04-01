Последние 5 лет в функциях обратной связи
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:52
- Просмотров: 134
Пользователи Windows 10 внесли большой вклад в разработку функций ОС.
Вот небольшой список функций, основанных на обратной связи:
• Эмоджи, каомодзи и символы;
• OneDrive Files On-Demand;
• Размер и цвет курсора и указателя;
• Производительность GPU;
• Коллекции Feedback Hub;
• Обновления Sticky Notes;
• Ночной свет;
• Улучшения в Xbox Game Bar;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.windows.com
insider.windows.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 2
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex Mail Ru
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 23
Роботы: Google Yandex Mail Ru
+7Новостей: 11315
+1Комментариев: 39405
+29Пользователей: 9379