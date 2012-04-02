Windows 10X получит динамические обои
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:05
- Просмотров: 215
Windows 10X, новая операционная система, основанная на Microsoft Core OS, недавно была продемонстрирована вместе с Surface Neo. Хотя Windows 10X была создана и оптимизирована для устройств с двумя экранами, она будет распространяться и на традиционные ноутбуки, согласно утечке документов.
Windows 10X будет поставляться с рядом эксклюзивных функций, включая жесты, новый Центр уведомлений, Экран блокировки, меню Пуск, Панель задач и улучшенный опыт Windows Update. Ещё одной функцией, согласно новому отчёту, станут динамические обои.
Windows 10X может поставляться с обоями, которые будут меняться в течение дня, отражая восход, закат и другое время суток. Microsoft может использовать ваши настройки времени, геолокации и местоположения, чтобы обеспечить плавный переход от одного фонового рисунка к другому.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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