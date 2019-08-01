Microsoft засветила Windows Core OS в новом документе поддержки
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:20
- Просмотров: 184
Модульная Windows Core OS, версия Windows, которая может работать на различных форм-факторах, была обнаружена в документации поддержки для бизнеса. Это уже второй раз, когда мы видим, что Microsoft ссылается на Windows Core OS в общедоступном документе.
Документ был опубликован 21 января 2020 года. Microsoft выделила поддержку Intune для различных типов приложений на Windows Core OS (WCOS).
Согласно документу, Windows Core OS поддерживает APPX, веб-приложения и другие форматы приложений. Однако это не полный список, поскольку он относится к типам приложений, которыми можно управлять через Microsoft Intune на WCOS.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 3
Гостей: 27
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Cedrickkeync DavidFlozy Илья
Пользователей: 3
Гостей: 27
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+7Новостей: 11323
+0Комментариев: 39405
+35Пользователей: 9411