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Microsoft засветила Windows Core OS в новом документе поддержки

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:20
  • Просмотров: 184


Модульная Windows Core OS, версия Windows, которая может работать на различных форм-факторах, была обнаружена в документации поддержки для бизнеса. Это уже второй раз, когда мы видим, что Microsoft ссылается на Windows Core OS в общедоступном документе.

Документ был опубликован 21 января 2020 года. Microsoft выделила поддержку Intune для различных типов приложений на Windows Core OS (WCOS).



Согласно документу, Windows Core OS поддерживает APPX, веб-приложения и другие форматы приложений. Однако это не полный список, поскольку он относится к типам приложений, которыми можно управлять через Microsoft Intune на WCOS.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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