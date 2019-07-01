Некоторые инсайдеры получили новое улучшение в приложении «Ваш телефон»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:53
- Просмотров: 197
Некоторые инсайдеры увидят, что обои приложения «Ваш телефон» наносятся с акриловой прозрачностью на панель навигации + иконку большего размера.
Because #yourphone is, well, *your* phone, we wanted to make it feel as such on your PC. Rolling out now to #windowsinsiders (at 50%) you can enjoy your phone wallpaper being applied with acrylic transparency to the nav bar + larger icon. PS: Calls is now fully rolled out at 100% pic.twitter.com/qe9OqSwzKD— Roberto Bojorquez [Microsoft] (@bojorchess) January 31, 2020
Напомню, что Microsoft регулярно улучшприложения «Ваш телефон» ает приложение «Ваш телефон».
Илья Источник:
twitter.com/bojorchess
twitter.com/bojorchess
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