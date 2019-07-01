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Некоторые инсайдеры получили новое улучшение в приложении «Ваш телефон»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:53
  • Просмотров: 197


Некоторые инсайдеры увидят, что обои приложения «Ваш телефон» наносятся с акриловой прозрачностью на панель навигации + иконку большего размера.





Напомню, что Microsoft регулярно улучшприложения «Ваш телефон» ает приложение «Ваш телефон».
Илья Источник:
twitter.com/bojorchess
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