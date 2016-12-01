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Microsoft Edge получает опцию блокировки нежелательных приложений

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:52
  • Просмотров: 182


Microsoft Edge получает функцию, которая должна предотвращать установку нежелательных приложений при просмотре веб-страниц.

Эрик Лоуренс заявил, что эта функция должна дополнять существующую технологию Microsoft Defender Smartscreen, которая защищает пользователей Edge от вредоносных веб-сайтов и загрузок.





Если вы используете Edge Canary, Dev или Beta на своем ПК или Mac, то можете найти этот новый параметр в Настройки> Конфиденциальность и службы.
Илья Источник:
twitter.com/ericlaw
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