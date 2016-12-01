Microsoft Edge получает опцию блокировки нежелательных приложений

Base SmartScreen and SafeBrowsing both block malware. The feature shown here goes further by optionally blocking downloads that contain potentially unwanted (but not technically malware) code-- think a utility app that also bundles in a crypto miner or notification spammer. — Eric Lawrence ???? (@ericlaw) January 31, 2020

Microsoft Edge получает функцию, которая должна предотвращать установку нежелательных приложений при просмотре веб-страниц.Эрик Лоуренс заявил, что эта функция должна дополнять существующую технологию Microsoft Defender Smartscreen, которая защищает пользователей Edge от вредоносных веб-сайтов и загрузок.Если вы используете Edge Canary, Dev или Beta на своем ПК или Mac, то можете найти этот новый параметр в Настройки> Конфиденциальность и службы.