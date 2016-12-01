Microsoft Edge получает опцию блокировки нежелательных приложений
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:52
- Просмотров: 182
Microsoft Edge получает функцию, которая должна предотвращать установку нежелательных приложений при просмотре веб-страниц.
Эрик Лоуренс заявил, что эта функция должна дополнять существующую технологию Microsoft Defender Smartscreen, которая защищает пользователей Edge от вредоносных веб-сайтов и загрузок.
Base SmartScreen and SafeBrowsing both block malware. The feature shown here goes further by optionally blocking downloads that contain potentially unwanted (but not technically malware) code-- think a utility app that also bundles in a crypto miner or notification spammer.— Eric Lawrence ???? (@ericlaw) January 31, 2020
Если вы используете Edge Canary, Dev или Beta на своем ПК или Mac, то можете найти этот новый параметр в Настройки> Конфиденциальность и службы.
Илья Источник:
twitter.com/ericlaw
twitter.com/ericlaw
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