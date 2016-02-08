Windows 10 достигла одного миллиарда установок

Миллиард спасибо



Мы благодарны миллиарду людей, которые используют устройства Windows 10, чтобы делать великие дела.

Microsoft заявила, что достигла одного миллиарда установок Windows 10.Windows 10 наконец-то установлена на миллиард устройств. Об этом компания сообщила в благодарственном электронном письме.