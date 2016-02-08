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Windows 10 достигла одного миллиарда установок

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:09
  • Просмотров: 181


Microsoft заявила, что достигла одного миллиарда установок Windows 10.

Windows 10 через 5 лет на 1 млрд ПК

Windows 10 наконец-то установлена на миллиард устройств. Об этом компания сообщила в благодарственном электронном письме.

Миллиард спасибо

Мы благодарны миллиарду людей, которые используют устройства Windows 10, чтобы делать великие дела.
Илья Источник:
windowsblogitalia.com
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