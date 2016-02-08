Windows 10 достигла одного миллиарда установок
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 14:09
- Просмотров: 181
Microsoft заявила, что достигла одного миллиарда установок Windows 10.
Windows 10 через 5 лет на 1 млрд ПК
Windows 10 наконец-то установлена на миллиард устройств. Об этом компания сообщила в благодарственном электронном письме.
Миллиард спасибо
Мы благодарны миллиарду людей, которые используют устройства Windows 10, чтобы делать великие дела.
Мы благодарны миллиарду людей, которые используют устройства Windows 10, чтобы делать великие дела.
Илья Источник:
windowsblogitalia.com
windowsblogitalia.com
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