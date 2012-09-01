Новая опция облегчит работу с уведомлениями в приложении «Ваш телефон»

Microsoft развёртывает параметр, который облегчит работу с уведомлениями в приложении «Ваш телефон».В настоящее время, чтобы очистить счётчик для новых текстовых сообщений, например, вы должны просматривать каждое новое текстовое сообщение.Это изменение позволит пользователям просто посещать категорию текстовых сообщений, если они предпочитают удалять все уведомления, связанные с этой категорией.Сейчас это изменение распространяется на всех инсайдеров и 10% постоянных пользователей.