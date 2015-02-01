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Статистика ОС и браузеров за январь 2020 года

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:56
  • Просмотров: 98


Компания NetMarketShare представила статистику ОС и браузеров за январь 2020 года.

Статистика ОС выглядит следующим образом:

• Windows 10 – 57.08%;
• Windows 7 – 25.56%;
• Windows 8.1 – 3.38%;



Статистика браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 66.93%;
• Firefox – 8.12%;
• Microsoft Edge – 7.02%;
• Internet Explorer – 6.6%;

Илья Источник:
netmarketshare.com
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