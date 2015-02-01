Статистика ОС и браузеров за январь 2020 года
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:56
- Просмотров: 98
Компания NetMarketShare представила статистику ОС и браузеров за январь 2020 года.
Статистика ОС выглядит следующим образом:
• Windows 10 – 57.08%;
• Windows 7 – 25.56%;
• Windows 8.1 – 3.38%;
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 66.93%;
• Firefox – 8.12%;
• Microsoft Edge – 7.02%;
• Internet Explorer – 6.6%;
Илья Источник:
netmarketshare.com
netmarketshare.com
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