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Microsoft сотрудничает с Google для улучшения PWA

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:47
  • Просмотров: 60


Microsoft объявила о добавлении поддержки URL Protocol Handler Registration для Progressive Web Apps, чтобы позволить Google интегрировать службы PWA в Chrome.

Инженеры Microsoft Edge объяснили, что регистрация PWA в качестве обработчика протокола откроет веб-приложения, когда вы нажмете на гиперссылку с определенной схемой, такой как mailto://, ms-word:// или web + music:// в Google Chrome. Это позволяет пользователям просто щелкнуть ссылку YouTube Music, чтобы открыть веб-приложение YouTube Music.

Microsoft также работает над тем, чтобы пользователи могли запускать PWA при входе в систему, что активировало бы Outlook, приложения чата и другие активные PWA при запуске Windows 10. Это означает, что пользователи могут получать и отвечать на уведомления от Windows 10 PWA сразу. Кроме того, в интересах использования памяти, пользователи могут отключить эту функцию.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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