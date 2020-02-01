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Как Windows 10X будет динамически менять обои для рабочего стола

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:18
  • Просмотров: 175


Ресурс Windows Latest раскрыл еще немного информации об этой функции.

Вот список дополнений:

• Обои с видом на горы имеют отдельный утренний, дневной, вечерний и ночной вид;
• Microsoft планирует предложить несколько динамических обоев;
• Максимальный уровень детализации, который будет поддерживаться динамическими обоями Windows 10X, будет зависеть от аппаратного обеспечения устройства;
• Microsoft может изучить стороннюю поддержку динамических обоев;
• Естественные обои будут иметь динамические облака, звезды и даже птиц, которые появляются время от времени;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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