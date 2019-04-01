Microsoft Edge Canary получил несколько интересных улучшений
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:51
- Просмотров: 188
Компания Microsoft выпустила новое обновление для Edge Canary.
Новое обновление добавляет опцию «Несколько предпочтений профиля» в браузер. Опция позволит пользователям устанавливать профиль по умолчанию для открытия внешних ссылок. Edge уже поддерживает несколько профилей, которые позволяют пользователям создавать профили для определенных целей. Чтобы установить профиль по умолчанию, выберите Настройки> Профили> Несколько предпочтений профиля.
Microsoft также добавила раздел «Телефон и другие устройства» в разделе «Настройки». Новый раздел информирует пользователей о том, что Edge доступен на нескольких платформах. В разделе также есть QR-код, который позволяет найти Edge в магазине приложений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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