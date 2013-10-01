Microsoft выпустила Skype 8.56 для всех пользователей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 20:39
- Просмотров: 131
Компания Microsoft выпустила Skype 8.56 для всех пользователей.
Skype для Windows, Mac, Linux и Web
• Мгновенное цитирование: Теперь вы можете использовать сочетания клавиш для копирования и вставки цитат в Windows и Mac. Включите его в меню Настройки> Сообщения> Вставлять скопированные сообщения как цитаты, чтобы попробовать. Узнайте больше об этом. (Недоступно в Skype для Windows 10 (версия 14));
• Исправления ошибок и улучшения стабильности: Microsoft исправила некоторые ошибки в приложении;
Skype для Android, iPhone и iPad
• Исправления ошибок и улучшения стабильности: Microsoft исправила некоторые ошибки в приложении;
Что исправлено?
• Иконка системного трея больше не должна отображаться оффлайн после запуска компьютера;
• Раздельный вид больше не должен отключаться сам по себе;
• При использовании раздельного вида новые сообщения теперь лучше синхронизируются в открытых окнах чата;
• Автоответчик работает лучше, когда приложение находится в фоновом режиме на рабочем столе;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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