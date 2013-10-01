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Microsoft выпустила Skype 8.56 для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 20:39
  • Просмотров: 131

Microsoft выпустила Skype 8.56 для всех пользователей

Компания Microsoft выпустила Skype 8.56 для всех пользователей.

Skype для Windows, Mac, Linux и Web

Мгновенное цитирование: Теперь вы можете использовать сочетания клавиш для копирования и вставки цитат в Windows и Mac. Включите его в меню Настройки> Сообщения> Вставлять скопированные сообщения как цитаты, чтобы попробовать. Узнайте больше об этом. (Недоступно в Skype для Windows 10 (версия 14));
Исправления ошибок и улучшения стабильности: Microsoft исправила некоторые ошибки в приложении;

Skype для Android, iPhone и iPad

Исправления ошибок и улучшения стабильности: Microsoft исправила некоторые ошибки в приложении;

Что исправлено?

• Иконка системного трея больше не должна отображаться оффлайн после запуска компьютера;
• Раздельный вид больше не должен отключаться сам по себе;
• При использовании раздельного вида новые сообщения теперь лучше синхронизируются в открытых окнах чата;
• Автоответчик работает лучше, когда приложение находится в фоновом режиме на рабочем столе;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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