Microsoft Edge DevTools теперь доступны на 11 языках
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:45
- Просмотров: 105
Компания Microsoft заявила, что Microsoft Edge DevTools теперь доступны на 11 языках. Помимо английского, вы сможете использовать DevTools на китайском (упрощенном), китайском (традиционном), французском, итальянском, корейском, русском, немецком, португальском, японском и испанском языках.
Чтобы использовать новые языки, установите флаг в любой версии браузера, кроме Canary (это включено по умолчанию в Canary). Вы можете перейти в edge://flags, найти «Enable localized Developer Tools» и включить его. Как только вы это сделаете, DevTools будут на том же языке, что и сам браузер.
Microsoft Edge DevTools для macOS наследуют язык от операционной системы. Вы можете изменить язык в разделе «Язык и регион». Добавьте другой язык, измените его на основной. Как только вы это сделаете, DevTools будут на этом языке.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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