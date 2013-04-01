Microsoft исправила проблему с Windows Search в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:32
- Просмотров: 107
Некоторые пользователи сообщали, что они не могли получить никаких результатов в окне поиска Windows 10. Кажется, проблема была связана с интеграцией Bing и Cortana. Отключение интеграции Bing и Cortana могло временно решить эту проблему.
Вот как можно было исправить проблему с Windows Search:
• Откройте «Выполнить» или нажмите Windows + R;
• Введите «cmd»;
• Введите следующие команды:
• reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v BingSearchEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f;
• reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search /v CortanaConsent /t REG_DWORD /d 0 /f;
• Перезагрузите компьютер с Windows 10;
Похоже, что эта проблема затрагивала только пользователей Windows 10 1903.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
reddit.com
reddit.com
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