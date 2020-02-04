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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.410.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:23
  • Просмотров: 40

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.410.1

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 81.0.410.1. У компании также есть ежеквартальный опрос, который можно взять здесь: https://techcommunity.microsoft.com/t5/surveys/quarterly-survey-january-2020/m-p/1138394. Пожалуйста, дайте компании знать, как она могли бы лучше общаться с вами на форумах Tech Community!

Далее, у компании есть новое руководство по работе с разделом Enterprise: как отключить первоначальную настройку браузера: https://techcommunity.microsoft.com/t5/enterprise/how-to-hide-the-first-run-experience-in-the-new-microsoft-edge/m-p/1145307. Также есть новый пост в блоге, объясняющий работу по локализации F12 Dev Tools: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/02/04/localizing-edge-devtools/. Наконец, все самые интересные функции и исправления на этой неделе:

Добавлены функции:

• Добавлена комбинация клавиш для входа в режим Immersive Reader;
• Включена поддержка карт, сохраненных в MSPay, для использования на веб-страницах;
• Включена поддержка Dolby Vision для совместимых устройств;
• Добавлена поддержка на Mac для чтения PDF-файлов, защищенных с помощью Microsoft Information Protection (MIP);
• Добавлено ограничение на количество текста, которое можно добавить к элементу в коллекции. Обратите внимание, что Microsoft все еще измеряет этот предел и может скорректировать его в будущем;

Улучшена надежность:

• Исправлена сбой при запуске, когда синхронизация включена;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые веб-сайты получали сбой при загрузке;
• Исправлен сбой при запуске загрузки;
• Исправлен сбой при импорте данных из других браузеров вручную;
• Исправлен сбой при поиске текста на веб-странице;
• Исправлена проблема, из-за которой удаленное избранное иногда появлялось снова, когда другое устройство пыталось синхронизироваться;
• Исправлена проблема, при которой включение Application Guard приводило к высокой загрузке процессора во время простоя;
• Исправлена проблема на Mac, когда включение SmartScreen приводило к высокой загрузке процессора во время простоя;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда возникала задержка при открытии нового окна перед загрузкой;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-страницы, использующие запрос учетных данных Windows для входа в систему, приводили к сбою браузера при отображении запроса;
• Исправлена проблема, из-за которой сайты, установленные как приложения, иногда не открывались;
• Исправлен сбой браузера при закрытии панели «Коллекции»;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие панели «Коллекции» иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлен сбой при переходе на определенные сайты для пользователей коллекций;
• Исправлена проблема, из-за которой синхронизация коллекции иногда приводила к сбою панели «Коллекции»;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлен сбой при закрытии браузера для пользователей расширений;
• Исправлена проблема, из-за которой отключение Internet Explorer в Windows и последующая попытка использовать режим IE приводили к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты иногда не загружались в окнах Application Guard после обновления Edge;
• Улучшена надежность синхронизации избранного с длинными именами;
• Исправлена проблема, из-за которой коллекции, созданные при отключенной синхронизации, не синхронизировались после повторного включения синхронизации;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые зашифрованные PDF-файлы не открывались;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, при которой жест трекпада для прокрутки иногда интерпретировался как щелчок правой кнопкой мыши на определенных устройствах. Обратите внимание, что это исправление приходит с компромиссом, состоящим в том, чтобы иногда отбрасывать жест правой кнопкой мыши (по умолчанию это касание двумя пальцами), что будет исправлено в будущем;
• Исправлена проблема, из-за которой отчет о ходе обновления Edge в настройках не был точным;
• Исправлена проблема, из-за которой при переключении между контентом «Новости» и «Страница новой вкладки Office» также сбрасывался макет;
• Исправлена проблема во время первоначальной настройки браузера, когда нажатие кнопки «Отмена» при настройке типов данных для синхронизации приводило к тому, что эти типы данных все еще выбирались для синхронизации;
• Улучшен обмен сообщениями на странице настроек синхронизации, когда определенный тип данных отключен на стороне сервера, даже если синхронизация в целом включена и функционирует;
• Исправлена проблема, из-за которой не работала политика управления autoImportAtFirstRun;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые типы данных иногда не импортировались из другого браузера должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, закрепленные с помощью мастера закрепления, не закреплялись должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой щелчок по определенным ссылкам в PDF-файлах ничего не делал;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка прокрутки веб-страницы на очень большие объёмы иногда заканчивалась неудачей;
• Исправлена проблема, когда прокрутка на веб-странице иногда приводила к переходу страниц в начало или конец вместо прокрутки ожидаемого количества;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка авторизации имела неправильный цвет фона;
• Исправлена проблема на Mac, когда иконка «Переводчик» иногда не отображалась в адресной строке, когда она должна быть;
• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось перетаскивать изображения в коллекцию с определенных веб-сайтов;
• Исправлена проблема, из-за которой при добавлении страницы в коллекцию использовалось неправильное изображение;
• Исправлена проблема, из-за которой данные и изображения с определенных веб-сайтов не добавлялись в коллекции должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка закрыть окно после загрузки файла на вкладке режима IE иногда приводила к предупреждению не закрывать окно из-за выполняющейся загрузки, даже если загрузка уже завершена;

Известные проблемы:

• Диалоговое окно для установки веб-сайта как приложения иногда не отображается. В таких случаях, взаимодействуя с адресной строкой или переходя на ту же вкладку, вы можете иногда вызвать его;
• Пользователи некоторых пакетов программного обеспечения для обеспечения безопасности увидят, что все вкладки не могут быть загружены с ошибкой STATUS_ACCESS_VIOLATION. Единственный способ предотвратить такое поведение - удалить это программное обеспечение. В настоящее время Microsoft сотрудничает с разработчиками этого программного обеспечения, чтобы попытаться найти решение;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что некоторые из этих исправлений еще не существуют в канале Stable, и проблема, как представляется, влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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