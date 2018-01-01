Новые рекомендации Microsoft будут подробно описывать обновления безопасности Chromium для нового браузера Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:43
- Просмотров: 124
Microsoft выпустила документ с рекомендациями по безопасности, который предоставит пользователям записи обо всех обновлениях безопасности для браузера Edge на Chromium, выпущенного в прошлом месяце. Пользователи нового браузера Microsoft смогут отслеживать пакеты безопасности и видеть, как быстро исправляются уязвимости, особенно по сравнению с Google Chrome.
Сейчас в рекомендациях указана только одна запись, в которой перечислены четыре уязвимости, идентифицированные как CVE (Common Vulnerabilities and Exposured), которые были исправлены 17 января. Список документирует конкретную версию Edge, исправившую уязвимости (79.0.309.68), которая основана на Chromium версии 79.0.3945.130.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
portal.msrc.microsoft.com
portal.msrc.microsoft.com
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