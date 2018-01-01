Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Новые рекомендации Microsoft будут подробно описывать обновления безопасности Chromium для нового браузера Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:43
  • Просмотров: 124


Microsoft выпустила документ с рекомендациями по безопасности, который предоставит пользователям записи обо всех обновлениях безопасности для браузера Edge на Chromium, выпущенного в прошлом месяце. Пользователи нового браузера Microsoft смогут отслеживать пакеты безопасности и видеть, как быстро исправляются уязвимости, особенно по сравнению с Google Chrome.



Сейчас в рекомендациях указана только одна запись, в которой перечислены четыре уязвимости, идентифицированные как CVE (Common Vulnerabilities and Exposured), которые были исправлены 17 января. Список документирует конкретную версию Edge, исправившую уязвимости (79.0.309.68), которая основана на Chromium версии 79.0.3945.130.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
portal.msrc.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft выпустила стабильную версию браузера Microsoft Edge на Chromium

Microsoft выпустила стабильную версию браузера Microsoft Edge на Chromium

Разработчики теперь могут опубликовать расширения для Edge на Chromium в Microsoft Edge Addons

Разработчики теперь могут опубликовать расширения для Edge на Chromium в Microsoft Edge Addons

В сеть попала новая ранняя версия Edge на Chromium

В сеть попала новая ранняя версия Edge на Chromium

Google раскрыла уязвимость безопасности в Microsoft Edge (Обновлено)

Google раскрыла уязвимость безопасности в Microsoft Edge (Обновлено)

Компания Microsoft выпустила обновления для различных устройств Surface

Компания Microsoft выпустила обновления для различных устройств Surface




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 2
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google Mail Ru
DavidFlozy Cedrickkeync
+5  
Новостей: 11359
+1  
Комментариев: 39406
+22  
Пользователей: 9551