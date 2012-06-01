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Microsoft работает над улучшением PowerToys

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:48
  • Просмотров: 77


Компания Microsoft работает над улучшением PowerToys.

Предстоящий Windows 10 Keyboard Shortcut Manager может быть использован для настройки нажатий клавиш на компьютерах и ноутбуках со встроенной или внешней клавиатурой. Keyboard Shortcut Manager поддерживает переназначение на уровне операционной системы и предлагает легкий интерфейс.



Microsoft может добавить дополнительные функции, включая:

• Отключение существующих сочетаний клавиш на уровне ОС. Пример: Windows + C;
• Сочетания клавиш на уровне ОС имеют приоритет над приложениями, которые поставляются с сочетаниями клавиш. Пример: Alt + Enter вызовет действие ОС, а не специфичное для Excel действие в Excel;
• Сочетания клавиш Winkey имеют приоритет над специальными сочетаниями клавиш для приложений;



Microsoft также планирует добавить поддержку для редактирования сочетаний клавиш на уровне приложений.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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