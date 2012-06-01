Microsoft работает над улучшением PowerToys
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:48
- Просмотров: 77
Компания Microsoft работает над улучшением PowerToys.
Предстоящий Windows 10 Keyboard Shortcut Manager может быть использован для настройки нажатий клавиш на компьютерах и ноутбуках со встроенной или внешней клавиатурой. Keyboard Shortcut Manager поддерживает переназначение на уровне операционной системы и предлагает легкий интерфейс.
Microsoft может добавить дополнительные функции, включая:
• Отключение существующих сочетаний клавиш на уровне ОС. Пример: Windows + C;
• Сочетания клавиш на уровне ОС имеют приоритет над приложениями, которые поставляются с сочетаниями клавиш. Пример: Alt + Enter вызовет действие ОС, а не специфичное для Excel действие в Excel;
• Сочетания клавиш Winkey имеют приоритет над специальными сочетаниями клавиш для приложений;
Microsoft также планирует добавить поддержку для редактирования сочетаний клавиш на уровне приложений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 2
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex Mail Ru
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex Mail Ru
+5Новостей: 11359
+1Комментариев: 39406
+22Пользователей: 9551